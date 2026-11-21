Фото: vk.ru/prok_omsk

В субботу, 21 ноября, днем на трассе Тюмень – Омск в Саргатском районе произошло смертельное ДТП. Около 542-го километра дороги столкнулись «Киа Рио» и большегруз марки «Мерседес», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате аварии погибли 45-летний водитель «Кио Рио», его 38-летняя супруга и пятилетний сын. Второй ребенок, 13-летний мальчик, доставлен в больницу с травмами.

– Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится прокурор Саргатского района Владимир Кокорин. Обстоятельства случившегося будут установлены сотрудниками полиции в ходе проверки, которая прокуратурой поставлена на контроль, – говорится в сообщении надзорного органа.

Как уточнили в полиции, смертельная авария произошла около 17 часов. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.