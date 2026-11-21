В Кормиловском районе Омской области идут поиски 62-летней Любови Петрунишиной, которая вчера, 20 ноября, ушла из дома в селе Некрасовка и с тех пор не вернулась. О розыске женщины сообщил поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».

В день исчезновения на ней была куртка молочного оттенка, черные сапоги и вязаная шапка. Других примет женщины в сообщении отряда не приводится.

– Всех, кому известно о местонахождении женщины, просят позвонить в ПСО «Доброспас-Омск» или в полицию, – обратились к жителям региона в отряде.

Добровольцы рассчитывают на помощь жителей района и области. Любую информацию о возможном местонахождении омички можно передать волонтерам или сотрудникам правоохранительных органов.