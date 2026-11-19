Фото: t.me/dobrospas_omsk

В Омской области разыскивают 51-летнего Сергея Шаповалова из рабочего поселка Оконешниково. О его местонахождении ничего не известно с 7 ноября.

По данным ориентировки поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», мужчина проживает на улице Пролетарской в Оконешниково.

Приметы пропавшего: рост 170–175 см, худощавое телосложение, голубые глаза. На момент исчезновения он был лысым и носил темную куртку, темные штаны и вязаную шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят звонить по номерам 102, 112, 8 800 700 56 76, 8 999 470 10 08 или 8 999 453 77 10.