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В Омске 60-летний житель Октябрьского округа обратился в полицию после пропажи 70 тысяч рублей с банковского счета. По его заявлению, деньги перевела знакомая без его разрешения.

По данным полиции, эпизод случился в октябре во время встречи с бывшей соседкой по общежитию. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина рассказал гостье, сколько средств лежит у него на счете, а затем дал 42-летней омичке свой смартфон якобы для выхода в интернет, оставшись сидеть рядом и общаться.

Пропажу обнаружили только через месяц, когда жена мужчины решила посмотреть историю операций в банковском приложении и увидела крупные списания. После этого потерпевший пошел в отдел полиции № 6.

Оперативники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемую дома на улице Масленникова. Женщина созналась и пояснила, что заметила графический ключ от приложения, пока хозяин телефона был рядом, и перевела деньги на свой счет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 2 ст. 159 УК РФ.