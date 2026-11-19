Фото: vk.ru/upr_zhivmir

В Омске у парка имени 30-летия ВЛКСМ заметили стаю собак. Об этом 19 ноября сообщили в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Автор публикации анонимно рассказала, что псы обитают у входа в парк в Октябрьском округе, и приложила фотографии животных у стелы. На снимках видно трех собак, всего же, по словам автора, в стае около шести псов.

По словам автора, эти же собаки прошлой зимой напали на женщину около остановки Лизы Чайкиной. Пострадавшая обращалась в травмпункт Октябрьского округа с откушенным пальцем. Как утверждает автор, администрация Омска сообщила ей об отсутствии собак на этой территории.

В мэрии прокомментировали ситуацию. Работники муниципального приюта сегодня выедут к парку, чтобы обследовать территорию и отловить животных.

Отметим, в Омске насчитывается от 3 900 до 4 100 бродячих собак. Свыше половины из них помечены бирками – эти животные прошли отлов, стерилизацию и вакцинацию. Остальная популяция – преимущественно молодые особи и собаки, избегающие людей. Наибольшее скопление безнадзорных животных наблюдается в жилых кварталах и возле крупных торговых площадок, а без бирок остаются в основном собаки в малодоступных зонах.