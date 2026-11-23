скрин https://vk.com/55mvd

Мигрантам, работающим по патенту, придется по-новому уведомлять МВД о своей трудовой деятельности. Изменения коснутся как самих иностранцев, так и их работодателей.

– С 1 января 2027 года изменится порядок уведомления территориальных органов МВД России об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента, – сообщили в ведомстве.

При этом все будет зависеть от того, у кого работает мигрант. Если он устроился к частному лицу, то должен самостоятельно сообщить об этом в МВД в течение двух месяцев после получения патента.

Если же иностранец работает в организации, уведомлять ведомство обязан работодатель. Он должен сообщить как о приеме мигранта на работу, так и о расторжении с ним трудового договора. На это отводится три дня.

– Следует отметить, что за несвоевременное уведомление МВД России об увольнении иностранца установлена административная ответственность в виде административного штрафа в размере до 800 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, – добавили в МВД.

При этом в ведомстве уточнили: самым удобным способом подачи уведомления правоохранители назвали портал «Госуслуги».