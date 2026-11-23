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Проект строительства скоростной магистрали «Северный обход города Омска» получил положительное заключение государственной экспертизы. Главгосэкспертиза России проверила проектную документацию и результаты инженерных изысканий и одобрила их. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Реализацией проекта занимается концессионер ООО «ИнфраГЧП-А», которое также указано застройщиком объекта. Функции технического заказчика возложены на московское АО «Технологии контроля безопасности». Проектную документацию подготовили при участии трех организаций: петербургского АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», ООО «Гипростроймост-Геотех» и ООО «НТЦ «Комплексные системы мониторинга».

Проект предусматривает строительство участка магистрали на территории Любинского и Омского районов. Однако в заключении экспертизы не приводится перечень внесенных изменений. Возможно, проектировщики пересмотрели в том числе и маршрут будущей трассы.

Отметим, что будущая магистраль станет частью трассы М-12 «Восток» и транспортного коридора «Россия». Ее протяженность составит около 66 км, движение организуют по четырем полосам с расчетной скоростью 120 км/ч. Кроме того, проект включает пять транспортных развязок, строительство двух мостов и 19 путепроводов.