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Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» официально прекратило существование. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, юрлицо под руководством Вероники Шелленберг было ликвидировано 20 ноября.

Однако ликвидация НКО не означает, что писательское объединение прекратило работу. Правопреемником омского отделения СРП является омское представительство Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей». Все члены омской организации «Союз российских писателей» – полноправные члены «Союза российских писателей», правление которого находится в Москве.

В омском представительстве СРП 27 писателей, в том числе Виктор Вайнерман, Алексей Декельбаум, Сергей Денисенко, Вероника Шелленберг, Ирина Четвергова, Наталья Семенова. В ноябре организация проводила ежегодный литературный семинар «ПарОм».

Отметим, что отделение СРП появилось в Омской области в 1993 году и за более чем 30 лет существования стало одной из старейших общественных структур региона.