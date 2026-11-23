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В населенных пунктах Омской области участились случаи появления лис и других диких животных, которые проникают во дворы и уничтожают домашнюю птицу и кроликов. Об этом сообщили жители северных районов. Зверье там свободно разгуливает по улицам и совершенно не боится людей.

Деревни в осаде

Пост отчаяния разместила жительница села Артын Муромцевского района. Появление животных в селах она назвала нашествием и призвала срочно принять меры. Женщина сфотографировала лисий обед под окнами своего дома.

– Будут ли приниматься какие-либо меры? Лисы, в частности, в Артыне, свободно гуляют по улицам, давят кур, гусей, уток, ничего не боятся. Хотелось бы услышать мнение руководства района на эту тему. Пора что-то делать! – призывает жительница северного села.

Про выход зверья рассказывают жители и других населенных пунктов Муромцевского района. Так, в деревне Захаровка, как отмечают очевидцы, звери передвигаются группами, а в Моховом Привале их встречают по всему селу. Помимо лис, во дворах замечают енотовидных собак, ласку и норку, которая умудряется пробираться в закрытые сараи через малейшие щели.

– Лисы уже живут в деревне, напротив дома заброшенные огороды под картошку, оттуда постоянно выходит лиса. Как кур содержать, гусей? Сетка не помогает, лиса делает подкоп и лезет, за раз три курицы. За лето девяти куриц лишилась. Как жить-то дальше? – возмущается другая муромчанка.

Жители указывают и на серьезную угрозу распространения бешенства, поскольку лисы нередко выступают переносчиками этого инфекционного заболевания.

Фотографировать запрещено

В Минприроде Омской области сообщили, что регулирование численности лисиц на территории региона ведется в течение всего года, вне зависимости от сроков охоты, в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью граждан.

– Отстрел диких животных в городе могут проводить только сотрудники полиции при достаточных на то основаниях: проявлении агрессии и явных признаках заболевания бешенства, однако признаки заболевания не всегда выражены, часто наличие болезни можно установить только в результате лабораторных исследований, которые проводятся ветеринарами, – отметили в ведомстве.

Случайные заходы животных в населенные пункты происходят регулярно. Зачастую животные самостоятельно возвращаются в привычную среду обитания.

Внеплановые мероприятия инициируются по обращениям граждан, сообщениям полиции, данным глав поселений, а также при обнаружении следов хищников рядом с селами и дорогами.

– Категорически запрещено приближаться к лисице, пытаться ее сфотографировать, покормить, погладить, – указали в министерстве.

Капканы на хищника

Самостоятельно ставить капканы на лис на собственном подворье недопустимо: подобные действия нарушают правила охоты, утвержденные приказом Минприроды России № 477. В них есть ограничения на использование определенных типов капканов (например, стандартных ногозахватывающих со стальными дугами) для отлова некоторых зверей. Ставить капканы в жилой зоне без специального разрешения и вне рамок официального регулирования численности нельзя.

Кроме того, в капкан может угодить ребенок или домашний питомец, что может привести к травмам. Жителям советуют обращаться в органы охотнадзора, укреплять сараи и птичники, применять отпугиватели и не оставлять отходы, привлекающие зверей.