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Премьеры кино, сериалов и видеоигр становятся для некоторых жителей Омска поводом скорректировать рабочие планы. Согласно исследованию «Авито Работы», 13 % горожан уже брали выходной или специально подгадывали отпуск к релизу, еще 11 % пока не прибегали к этому, но допускают такую возможность.

Чаще всего ради премьеры омичи готовы отложить дела, чтобы посмотреть новый сезон любимого сериала (так ответили 50 % участников опроса). Еще 36 % готовы освободить день ради выхода крупнобюджетного фильма, 35 % – ради заключительной серии или сезона. Кинофестивали и премии в сфере кино и игр привлекают 26 % респондентов. При этом ради выхода новой видеоигры готовы взять отгул лишь 7 %.

Главной причиной такого решения для 43 % опрошенных становится желание отдохнуть и отвлечься от повседневных забот. Еще 34 % учитывают рабочий график или смены, а 31 % хотят продлить отдых, если премьера выпадает на выходной или праздничный день. Для 23 % важно обсудить новинку с друзьями и единомышленниками непосредственно в день выхода, 21 % стараются избежать спойлеров, а 15 % хотят посмотреть сериал или пройти игру целиком, не отвлекаясь.

В целом по России мужчины чаще женщин готовы пожертвовать рабочим днем ради премьеры: 31 % против 24 %. При этом женщины более склонны принимать решение в зависимости от конкретной новинки: 45 % готовы отдохнуть, если их заинтересует фильм, сериал или игра, среди мужчин таких 39 %.

Молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет также чаще заранее планируют свободное время под релизы: 40 % уже знают дату премьеры и собираются взять отгул. Среди респондентов от 25 до 34 лет таких 26 %.

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