Фото: Омсктрансмаш

Сотрудник Омского завода транспортного машиностроения (входит в Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) Иван вошел в сборную Ростеха на XIII Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего». Финал соревнований прошел в Екатеринбурге и собрал более тысячи участников и экспертов из 24 стран.

Право выступить на международном уровне специалист получил после корпоративного чемпионата Ростеха «Время первых», где в августе 2026 года завоевал бронзовую медаль. Перед финалом он прошел подготовку в Академии Ростеха в Москве под руководством опытных наставников.

В компетенции «Сварочные технологии» участникам предстояло выполнить пять практических заданий с использованием полуавтоматической, ручной аргонодуговой и лазерной сварки. Конкурсанты работали с нержавеющей и алюминиевой сталью, сваривали трубы и собирали двухсекционный сосуд. Одной из главных сложностей стало отсутствие возможности визуально оценить швы до проверки: требовалось точно подобрать режимы и выполнить работу с первого раза.

Фото: Омсктрансмаш

Главный сварщик Омсктрансмаша, вошедший в экспертный совет чемпионата, отметил, что, несмотря на отличия конкурсных заданий от производственной специфики предприятия, Иван показал высокий результат. Его трубы и пластина при рентгенографическом контроле получили почти максимальную оценку.

Сам участник назвал особенно сложной сборку и сварку двухсекционного сосуда по чертежам. По его словам, на заводе он преимущественно работает с технологиями тяжелого машиностроения, тогда как на чемпионате пришлось иметь дело с цветными металлами и оборудованием, которое практически не используется в его цехе.

– Этот турнир дал колоссальный опыт: теперь я точно знаю, на каких технологиях нужно сосредоточиться при подготовке, чтобы в следующем году вернуться на чемпионат и взять призовое место, – поделился Иван.

Всего в сборную Ростеха вошел 71 специалист – победители корпоративного чемпионата, эксперты и студенты старших курсов образовательного трека «Крылья Ростеха». В финале «Хайтека» участвовали 551 конкурсант и 510 экспертов из 72 организаций. Соревнования проходили по 51 компетенции – от рабочих профессий и сварочных технологий до робототехники, искусственного интеллекта и беспилотных систем.