министерство здравоохранения Омской области

В омской больнице скорой помощи № 1 начали ставить имплант, который защищает от инсульта при фибрилляции предсердий. Окклюдер перекрывает ушко левого предсердия – место, где больше чем в половине случаев образуются тромбы, и не дает сгусткам выйти в кровоток, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Имплант доставляют через прокол в бедренной вене, затем врачи делают пункцию межпредсердной перегородки, а положение окклюдера контролируют с помощью рентгена. Операция занимает около часа, чаще всего под общей анестезией. Если осложнений нет, пациент начинает двигаться уже на следующий день, а выписывают его через пару дней.

Процедура показана пациентам с постоянной формой фибрилляции предсердий и высоким риском инсульта. В том числе тем, кому антикоагулянты противопоказаны, кто плохо переносит такую терапию из-за риска кровотечений или не может соблюдать режим приема лекарств.

На этот вид высокотехнологичной помощи предусмотрены федеральные квоты. С 2027 года в медицинском центре намерены активно внедрять методику.