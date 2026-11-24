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За сутки в Омске скорая приняла 323 обращения из-за уличных травм. Как сообщили в региональном Минздраве, учет велся с 6 утра 23 ноября до 8:30 24 ноября. Об этом сообщает «НГС 55».

В ведомстве отметили, что 40 вызовов медики не застали пациентов на месте. Точное число обращений из-за падений на скользких тротуарах там определить пока не могут.

– Эти цифры значительно превышают обычное число обращений в другие дни, – заявили в министерстве.

Причиной стала погода: в ночь с 22 на 23 ноября в Омске начался дождь, после которого улицы покрылись гололедом. Горожан просили остаться дома.

Ранее сообщалось, что утром 23 ноября из-за сильного гололеда в скорую помощь поступило 233 вызова, из которых 116 касались именно травмирования.