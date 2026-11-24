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Заметить влияние мошенников на близкого человека можно по резким и нетипичным решениям в его жизни. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов заявила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Отвечая на вопрос «Омск-информа», представитель регулятора привела конкретные примеры таких признаков. По ее словам, опасность возникает, когда родственник внезапно собирается продать квартиру или взять крупный кредит.

– Если вы видите, что близкий родственник неожиданно решил продать квартиру, а вы знаете, что это его единственное жилье, или узнали, что он идет оформлять крупный кредит, это тревожные звоночки. Любые нетипичные для знакомого вам человека поступки должны насторожить, – отметила Наталья Стрельникова.

Когда такое происходит, нужно поговорить с человеком и подключить к обсуждению других родственников. Важно привлечь того, кто имеет авторитет для человека, чтобы прояснить ситуацию и не дать ему потерять деньги.

Эксперты предупреждают, что если перевод мошенникам уже был осуществлен, ни в коем случае нельзя пытаться продолжать с ним общение и разобраться с ситуацией самостоятельно: нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Чем раньше заявление поступит в полицию, тем больше вероятность того, что преступника поймают и деньги удастся вернуть.

Ранее сообщалось, что банки могут по ошибке заподозрить омичей в мошенничестве из-за частых переводов другим людям, заблокировать карты и внести их в специальную базу.