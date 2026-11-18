Фото: Омсктрансмаш

На Омском заводе транспортного машиностроения, входящем в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, состоялась первая специализированная ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Мероприятие организовали совместно с фондом «Защитники Отечества» и Кадровым центром «Работа России».

Участникам представили доступные вакансии, после чего они смогли напрямую пообщаться с начальниками цехов и представителями подразделений предприятия. Соискатели обсудили условия труда, график и требования к кандидатам.

Перед встречей каждый участник заполнил анкету. При подборе работы специалисты учитывали образование, состояние здоровья и индивидуальную программу реабилитации. На заводе готовы предложить ветеранам как рабочие специальности – стропальщика, электросварщика и слесаря, – так и инженерные должности, в том числе технолога, инженера по подготовке производства и инженера по метрологии. Для кандидатов без профильного образования или опыта предусмотрены ученические позиции токаря и фрезеровщика. Необходимые навыки можно получить непосредственно на производстве.

Фото: Омсктрансмаш

Если подходящей вакансии на момент обращения нет, специалисты рассматривают ситуацию индивидуально. В отдельных случаях предприятие прорабатывает возможность создания рабочего места с учетом особенностей кандидата.

По итогам ярмарки несколько участников уже определились с будущей работой. Среди них — Александр Кувшинов. В 2024 году мужчина получил ранение, около полутора лет проходил восстановление и теперь готов вернуться к трудовой деятельности. Ему предложили должность электромонтера.

— Мне предложили должность электромонтера, и я сразу согласился – за плечами большой опыт, я всю жизнь работал в этой сфере. Формат ярмарки очень удобный: прямо на месте, вместе с руководителем цеха, мы обсудили условия и график – все четко и по делу. До начала СВО я трудился вахтовым методом, а с инвалидностью найти подходящее место значительно сложнее, – рассказал Александр Кувшинов.

В Кадровом центре «Работа России» отметили, что продолжают взаимодействовать с работодателями для трудоустройства участников СВО. По словам специалистов службы занятости, автоматизация современного производства позволяет снижать физическую нагрузку на работников, а индивидуальный подбор вакансий помогает учитывать возможности и потребности каждого соискателя.