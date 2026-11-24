Фото: пресс-служба Омского района

В Сибирском районном Доме культуры чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омского района. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Геннадий Долматов, а также представители регионального правительства, профильных министерств и Законодательного собрания области.

Во время торжественной встречи отметили вклад аграриев в развитие экономики и обеспечение продовольственной безопасности. Геннадий Долматов подчеркнул, что сельхозпредприятия района продолжают наращивать инвестиции. За девять месяцев 2026 года вложения в основной капитал в растениеводстве и животноводстве превысили 8 млрд рублей. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель составил 2,8 млрд рублей.

Глава района также отметил результаты уборочной кампании и высокие показатели урожайности. По его словам, за каждым производственным результатом стоит труд сотен специалистов, работающих в сельском хозяйстве.

Отдельные слова благодарности Долматов адресовал ветеранам отрасли, подчеркнув их вклад в развитие агропромышленного комплекса и создание основы для нынешних достижений.

В поздравлении также приняли участие первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, представители региональных министерств и депутаты Законодательного собрания.