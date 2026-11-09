В Омском районе наградили сотрудников полиции накануне профессионального праздника

Фото: Пресс-служба Омского района

Глава Омского района Геннадий Долматов вместе с начальником местного отдела МВД Виталием Василюком отметил сотрудников органов внутренних дел. Церемония награждения состоялась накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

О проведении мероприятия Долматов сообщил в соцсетях. Он поблагодарил полицейских за службу и вклад в обеспечение безопасности жителей района. Отдельные слова признательности глава муниципалитета адресовал ветеранам органов внутренних дел, подчеркнув их роль в сохранении традиций службы, офицерской чести и преемственности поколений.

Фото: пресс-служба Омского района

Начальник ОМВД России по Омскому району Виталий Василюк также принял участие в награждении.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации объединяет действующих сотрудников полиции и ветеранов ведомства. В прошлом году торжественное мероприятие в Омском районе также прошло в администрации муниципалитета. Ветеранская организация районного отдела МВД объединяет более 200 человек.