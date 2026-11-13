Семья из Омского района получила медаль ордена «Родительская слава»

Фото: Пресс-служба Омского района

Семья Александра и Оксаны Маркиных вошла в число многодетных родителей региона, отмеченных за воспитание детей и сохранение семейных традиций. Как сообщил глава Омского района Геннадий Долматов, супруги получили медаль ордена «Родительская слава». Государственную награду им вручил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Старшие дети Маркиных – Ангелина, Роман и Александр – хорошо учатся, участвуют в общественной жизни, занимаются спортом и творчеством. Младшая Стефания посещает детские утренники, поет и танцует, с интересом познает окружающий мир.

Александр и Оксана стараются воспитывать детей собственным примером: ведут здоровый образ жизни, развиваются профессионально и поддерживают уважительные отношения в семье.