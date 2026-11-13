Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омичам вернули деньги за месяц без горячей воды

Прокуратура обязала коммунальщиков пересчитать плату за услуги ЖКХ.
кран, вода

Жители трех омских многоэтажек добились перерасчета платы за коммунальные услуги после вмешательства надзорного ведомства. Горячую воду в домах отключали почти на полтора месяца.

Прокуратура Центрального округа провела проверку после жалобы одного из горожан. Выяснилось, что из-за аварийно-восстановительных работ АО «Тепловая компания» оставила без горячего водоснабжения дома № 18 и № 20 на улице Волховстроя, а также дом № 17 на улице Кемеровской. Сроки ремонта вышли за все допустимые рамки: ресурс отключили 7 августа и не могли вернуть до 14 сентября.

– По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору АО «Тепловая компания» представление. По итогам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, произведены перерасчеты гражданам на общую сумму около 100 тыс. рублей, – уточнили в прокуратуре.

Помимо этого, ответственных лиц привлекли к административной ответственности по статье о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами – им назначили штрафы. Горячая вода вернулась в квартиры омичей.

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·Общество·Мария Филимонова

Омичам вернули деньги за месяц без горячей воды

Прокуратура обязала коммунальщиков пересчитать плату за услуги ЖКХ.
кран, вода

Жители трех омских многоэтажек добились перерасчета платы за коммунальные услуги после вмешательства надзорного ведомства. Горячую воду в домах отключали почти на полтора месяца.

Прокуратура Центрального округа провела проверку после жалобы одного из горожан. Выяснилось, что из-за аварийно-восстановительных работ АО «Тепловая компания» оставила без горячего водоснабжения дома № 18 и № 20 на улице Волховстроя, а также дом № 17 на улице Кемеровской. Сроки ремонта вышли за все допустимые рамки: ресурс отключили 7 августа и не могли вернуть до 14 сентября.

– По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору АО «Тепловая компания» представление. По итогам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, произведены перерасчеты гражданам на общую сумму около 100 тыс. рублей, – уточнили в прокуратуре.

Помимо этого, ответственных лиц привлекли к административной ответственности по статье о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами – им назначили штрафы. Горячая вода вернулась в квартиры омичей.

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Рубрика - Общество