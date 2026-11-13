Омичам вернули деньги за месяц без горячей воды

Жители трех омских многоэтажек добились перерасчета платы за коммунальные услуги после вмешательства надзорного ведомства. Горячую воду в домах отключали почти на полтора месяца.
Прокуратура Центрального округа провела проверку после жалобы одного из горожан. Выяснилось, что из-за аварийно-восстановительных работ АО «Тепловая компания» оставила без горячего водоснабжения дома № 18 и № 20 на улице Волховстроя, а также дом № 17 на улице Кемеровской. Сроки ремонта вышли за все допустимые рамки: ресурс отключили 7 августа и не могли вернуть до 14 сентября.
– По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору АО «Тепловая компания» представление. По итогам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, произведены перерасчеты гражданам на общую сумму около 100 тыс. рублей, – уточнили в прокуратуре.
Помимо этого, ответственных лиц привлекли к административной ответственности по статье о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами – им назначили штрафы. Горячая вода вернулась в квартиры омичей.