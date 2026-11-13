Омичам рассказали, кто должен ремонтировать сломанные мусорные контейнеры

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

Жители Омска периодически стали оставлять в соцсетях жалобы на то, что экипажи мусоровозов не возвращают контейнеры на места. Проверка показала, что у некоторых емкостей сломаны колеса, из-за чего их невозможно переместить обратно на площадку.

Как пояснили в региональном операторе по обращению с ТКО «Магнит», неисправные контейнеры сложно передвигать даже пустыми. Пластиковые емкости еще можно сдвинуть, а металлические весят несколько десятков килограммов. Переместить заполненный мусором контейнер без колес вручную практически невозможно.

Поэтому экипажи мусоровозов оставляют такие емкости там, где к ним может подъехать спецтехника и захватить их для выгрузки отходов. Если пустой контейнер без колес вернуть внутрь площадки, при следующем приезде мусоровоза вывезти мусор из него может не получиться.

Ответственность за содержание контейнерных площадок, включая обслуживание и ремонт емкостей, несет их собственник или балансодержатель. Это предусмотрено пунктом 34 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства РФ от 7 марта 2025 года № 293. Санитарные правила также обязывают владельцев обеспечивать исправность контейнеров, своевременно ремонтировать или заменять их и не допускать захламления территории.

Если на контейнерной площадке сломаны колеса, жителям следует сообщить об этом ответственным организациям. Порядок обращения зависит от того, кому принадлежит площадка:

если она относится к многоквартирному дому, необходимо обратиться в управляющую компанию;

если площадка муниципальная – в Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

Региональный оператор отвечает за вывоз отходов, а за состояние контейнеров и их ремонт – собственник или балансодержатель площадки. После устранения неисправностей емкости смогут вернуть на отведенные места.