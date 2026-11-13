Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омске построили огромный склад для металлоконструкций

Департамент архитектуры выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового объекта.
склад

В Кировском округе Омска появился новый логистический объект. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию современного склада для хранения металлоконструкций на улице 2-я Солнечная, 35/4.

Одноэтажное здание заняло площадь 1 442,8 квадратного метра при строительном объеме 10 684,8 кубометра. Новый комплекс рассчитан на единовременное хранение до 800 тонн металлопродукции.

Застройщиком масштабного проекта выступило ООО «Завод «Нефтехим».

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске построили огромный склад для металлоконструкций

Департамент архитектуры выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового объекта.
склад

В Кировском округе Омска появился новый логистический объект. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию современного склада для хранения металлоконструкций на улице 2-я Солнечная, 35/4.

Одноэтажное здание заняло площадь 1 442,8 квадратного метра при строительном объеме 10 684,8 кубометра. Новый комплекс рассчитан на единовременное хранение до 800 тонн металлопродукции.

Застройщиком масштабного проекта выступило ООО «Завод «Нефтехим».

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Рубрика - Общество