Прокуратура заставила утеплить детский сад после жалобы омички

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В рабочем поселке Кормиловка Омской области устранили проблему с отоплением в дошкольном образовательном учреждении. Как сообщает прокуратура, изношенное оборудование котельной заменили, и температурный режим в детском саду пришел в норму.

Поводом для разбирательства стало обращение местной жительницы на личном приеме у заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева. Женщина пожаловалась на то, что в детском саду не соблюдается нормативная температура. По поручению Сергея Зайцева сотрудники прокуратуры области организовали проверку, в ходе которой установили: санитарно-эпидемиологические требования нарушаются из-за ненадлежащей работы теплогенерирующего оборудования котельной, у которого истек срок эксплуатации. Чтобы устранить нарушения, надзорное ведомство внесло представление в органы местного самоуправления и добилось его оперативного рассмотрения.

После вмешательства прокуратуры изношенное оборудование котельной заменили и ввели в эксплуатацию, благодаря чему детский сад получил надлежащее теплоснабжение. Вопрос о том, соблюдаются ли права детей на безопасные условия пребывания в образовательных организациях, прокуратура области продолжает держать на контроле.