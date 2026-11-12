Омичам расскажут все про детское пособие

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В Омской области 16 и 27 ноября пройдут консультационные мероприятия для родителей по вопросам назначения единого пособия на детей. Об этом сообщили в Отделении СФР по Омской области.

В первый из назначенных дней, 16 ноября, фонд проведет горячую линию: жители региона смогут задать специалистам волнующие вопросы, позвонив по номеру 24-28-94. Затем, 27 ноября, консультации пройдут в очном формате в клиентской службе на улице Б. Каташева, 26. Записываться заранее не нужно – посетителей будут принимать в порядке живой очереди.

Сотрудники отделения разъяснят, кому положена выплата, какие доходы семьи принимаются в расчет при определении нуждаемости и какие документы потребуются для ее оформления. Кроме того, омичам расскажут, сколько времени рассматривается заявление, как перечисляются средства и как подать документы через портал «Госуслуги». Те, кто уже подал заявление, смогут узнать, на какой стадии находится его рассмотрение.

Единое пособие выплачивается семьям с детьми до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. При назначении выплаты учитываются доходы семьи, ее имущественная обеспеченность и другие условия, предусмотренные законодательством. Уточнить вопросы социальной поддержки можно и в будние дни по бесплатному номеру единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01: региональная линия принимает звонки с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу – до 16:15.