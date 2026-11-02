В Омской области часть пособий и пенсий выплатят досрочно

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В Омской области часть пособий и пенсий за ноябрь выплатят досрочно: 7, 8 и 21 ноября выпадают на выходные и праздничные дни. Об этом сообщили в отделении Соцфонда России по Омской области.

3 ноября перечислят единое пособие, выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала, а 5 и 6 ноября – пособие по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам.

Пенсии и ряд других социальных выплат зачислят 9, 16 и 20 ноября. Деньги на банковские карты приходят в течение всего дня, а время поступления зависит от банка. Доставка выплат через «Почту России» в Омской области идет по утвержденному графику, она началась 1 ноября.