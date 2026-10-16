В Омске нашли нарушения в программе жилищных выплат молодым семьям

Госсубсидию запретили тратить на покупку квартиры у близких родственников.

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В Омске 2,3 млн рублей жилищной выплаты направили на покупку квартиры у близких родственников. Такой механизм траты госсубсидий теперь запрещен законодательством. Нарушение выявила Контрольно-счетная палата города во время проверки программы поддержки молодых семей.

Как сообщил председатель КСП Александр Клюхин, действующий административный регламент не учитывал все требования законодательства. В частности, в нем не было предусмотрено подтверждение проживания супругов на территории Омска, а также запрет на покупку жилья у близких родственников за счет социальной выплаты.

– Данная ситуация противоречит и правилам предоставления выплат, и Бюджетному кодексу. В итоге было предложено внести изменения в административный регламент, в частности, регламентировать весь процесс от приема заявления до перечисления социальной выплаты получателю, включить запрет на использование социальной выплаты на приобретение помещений у близких родственников, – заявил Клюхин.

Проверка также показала, что при планировании муниципальной программы объем внебюджетных средств ежегодно занижали. Фактические показатели превышали запланированные в четыре-шесть раз.

По итогам проверки сотрудникам, ответственным за назначение социальных выплат, рекомендовали дополнительно разъяснить требования законодательства, чтобы предотвратить подобные нарушения в дальнейшем.