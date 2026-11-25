Фото: Пресс-служба Кадрового центра "Работа России" Омской области

Предприятия Омской области получили 4 млн рублей на оборудование 25 рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Субсидии на возмещение затрат получили 24 компании региона, сообщили в пресс-службе Кадрового центра «Работа России» Омской области. Это почти на 16 % больше, чем в прошлом году: тогда в Кадровый центр поступило 21 заявление.

Компенсация составляет до 200 тыс. рублей за каждое оборудованное рабочее место для инвалидов I или II группы и ветеранов боевых действий с инвалидностью. Рабочее место можно организовать как на самом предприятии, так и на дому у сотрудника.

– Государство стимулирует работодателей создавать специальные условия труда под конкретные потребности сотрудников с ОВЗ и готово компенсировать им до 200 тыс. рублей за каждое оборудованное рабочее место, – рассказала первый заместитель директора Кадрового центра Омской области Татьяна Цой.

Программа работает в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Чтобы получить выплату, нужно принять человека на работу, создать условия труда и сохранять место за сотрудником минимум девять месяцев в течение года. Заявку подают через портал «Работа в России», после проверки документы направляют в Соцфонд России.

Напомним, что отдельная поддержка покрывает расходы на обустройство рабочих мест для инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий с инвалидностью – до 200 тыс. рублей на каждое, а с начала года омские компании получили на компенсацию затрат на зарплату таких работников свыше 2 млн рублей 37 компаниям.