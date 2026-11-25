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В 2027 году предельный размер пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц вырастет до 239 тысяч рублей. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

По словам руководителя ведомства, рост итоговой выплаты связан с увеличением стоимости одного дня на больничном.

– Вырастет стоимость одного дня на больничном. Максимальная сумма больничного за полный календарный месяц теперь может составлять 239 тысяч рублей, – приводит слова Чиркова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что с начала года больничные получили 170 тысяч жителей Омской области.