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В Омске на две минуты включат сирены – проверка пройдет в Советском округе. Звук сигнала услышат жители округа 1 декабря с 14:00 до 14:02, сообщили в городской администрации.

Проверку системы оповещения проведет «Полиом» – завод по производству полипропилена, который расположен в омских Нефтяниках.

Омичей просят сохранять спокойствие: сигнал учебный, никаких экстренных действий предпринимать не нужно.

Напомним, что в августе в Советском округе уже проводили проверку системы оповещения – тогда за запуск сирен отвечал «ОмскВодоканал», а сигнал звучал три минуты.