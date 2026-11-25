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В преддверии наступления зимы первый заместитель директора департамента контроля омской мэрии Ольга Черевиченко напомнила, как часто должна проводиться уборка снега и наледи в городе.

По словам чиновницы, дорожные службы и управляющие компании должны чистить улицы и дворы в течение двух дней после снегопада. А наледь с крыш необходимо убирать в течение суток.

– Складировать снег можно только временно и в местах, где это не мешает проходу и проезду, – сказала Черевиченко на сегодняшней пресс-конференции.

После уборки снег нужно вывозить на специальные свалки. За сброс в непредназначенных для этого местах грозят штрафы: 2-4 тысячи рублей для граждан, 10-14 тысяч для должностных лиц, 20-40 тысяч для юридических лиц. Если в течение года нарушение повторится, штрафы увеличиваются до 5 тысяч, 40 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что в прошлом году сотрудники департамента контроля выдали омичам почти 270 предписаний об устранении нарушений. Жители и предприниматели игнорировали свои обязанности по уборке снега. Также за год чиновники составили 35 протоколов за неисполнение предписаний, что повлекло за собой суды и штрафы.

Однако, по словам Ольги Черевиченко, штрафы – это не цель рейдов. Их цель – уборка территорий. Чиновница отметила, что более 60 % предписаний об устранении нарушений все-таки исполняется.

Сейчас омские дорожники сражаются с наледью на дорогах. На улицы города уже высыпали 350 тонн песко-соляной смеси. В минувший понедельник, когда дороги и тротуары в Омске сковало льдом, в работах были задействованы 300 человек и 290 единиц техники.