В Омске технику к зиме подготовили, а работать на ней некому

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В Омске дорожные службы подготовили технику к зиме, но рабочих рук не хватает, сообщает портал «СуперОмск». Окружные дорожные эксплуатационные участки заблаговременно подготовили спецтехнику к работе в холодное время, однако работать на ней часто некому.

Для работы в зимний период на многофункциональных дорожных машинах поливальные бочки заменили на емкости для пескосоляной смеси, обновили навесное оборудование на тракторах. Недавно приобретенные грейдеры тоже находятся в готовности. Кроме того, создан запас противогололедных материалов, горюче-смазочных материалов и запчастей.

Но есть серьезная проблема – дефицит рабочих рук. Перед управлением дорожного хозяйства и благоустройства стоит задача эффективно использовать человеческий и технический ресурс в зимний период.

Ранее сообщалось, что выпавший сегодня в Омске снег растает к понедельнику.