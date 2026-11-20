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Омская область предложила бизнесу создать производство термофильной закваски прямого внесения, которая применяется при изготовлении сыров с высокой температурой нагревания. Этот бактериальный компонент используется для варки твердых и полутвердых сортов – от Российского и Пошехонского до Пармезана и Эмменталя, а также востребован в кисломолочной и хлебопекарной отраслях.

Как сообщают в Агентстве инвестиций Омской области, на предприятии планируют выпускать сублимированные культуры в герметичных пакетах и флаконах. По данным инициаторов проекта, сейчас такой компонент на 85–90 % закупается за рубежом, а запуск местного производства позволит заместить импорт.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 250 млн рублей, расчетный срок окупаемости составляет около семи лет. На заводе намерены создать 20 рабочих мест для инженеров и биотехнологов.