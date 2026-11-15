Омские премиум-шины произвели фурор в Таджикистане

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Пять омских предприятий представили свою продукцию на выставке-ярмарке «Таджикистан – 2026» в Душанбе. Вместе с ними на площадке работали бизнесмены из восьми государств, включая Россию, Беларусь, Китай и страны Центральной Азии. Поездку организовали при поддержке регионального Центра поддержки экспорта.

За три дня выставки омичи провели переговоры и презентовали свои технологии. Главным итогом стала договоренность о поставках из Омска премиального шиномонтажного оборудования для таджикских автосалонов и сервисных центров. Еще одна омская компания согласовала план модернизации местного производства и закупки новых технологических линий.

Отметим, что это не единственная зарубежная площадка, где в ноябре работали омские производители. 13 ноября завершилась выставка «ФудЭкспо Казахстан» в Алматы, где собрались порядка 600 компаний из 35 стран. Там одна из омских компаний заключила контракт на экспорт колбасы с крупным казахстанским дистрибьютором.