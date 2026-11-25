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Компания стала лауреатом автомобильной премии «Золотой Клаксон». Конкурс ежегодно проводит одноименная газета, которая издается с 1990 года.

Победителей выбирали сами автомобилисты. В онлайн-голосовании участники определяли лучшие автомобили, автомобильные бренды, автозаправочные станции и лауреатов в других категориях. За звание лучшего в номинации моторных масел боролись более 20 брендов.

Компания, один из заводов которой находится в Омске, выпускает более 150 видов моторных масел, а также трансмиссионные масла, охлаждающие и тормозные жидкости и другие смазочные материалы для автомобилей. Продукцию производят на основе собственных синтетических базовых масел.

Разработкой и совершенствованием рецептур занимается научно-исследовательский центр компании. Здесь изучают свойства смазочных материалов, разрабатывают новые компоненты и создают продукты с учетом современных требований отрасли.

— Для нашей компании эта награда – подтверждение правильности выбранной стратегии, ориентированной на совершенствование технологий и разработку продуктовых решений, отвечающих актуальным требованиям рынка. Команда «Газпромнефть-СМ» будет и дальше укреплять репутацию российских смазочных материалов как высокотехнологичных продуктов с высокой эффективностью, – отметил генеральный директор компании Сергей Стародубцев.

Напомним, ранее сообщалось, что омская продукция «Газпромнефть-СМ» победила в премии потребительского доверия.