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Непогода сама по себе не считается в Трудовом кодексе уважительной причиной для неявки на работу, однако уволить сотрудника за такое опоздание автоматически нельзя. Об этом рассказал адвокат Сергей Дякин.

– Трудовой кодекс прямо не называет неблагоприятную погоду уважительной причиной неявки, но и прогулом такая неявка автоматически не считается, – приводит слова эксперта «РИА Новости».

По словам юриста, решающую роль в спорных ситуациях играют обстоятельства и поведение самого работника. Он напомнил о прецеденте Верховного суда России от 2019 года: тогда инстанция восстановила на работе женщину, застрявшую из-за сильного снегопада. Суд учел, что сотрудница заранее предупредила руководство и пыталась добраться до места альтернативным транспортом.

Адвокат советует при транспортном коллапсе немедленно ставить в известность начальство и сохранять подтверждения всех своих попыток выехать. При этом работодатель имеет право оформить на этот день простой, оплатив сотруднику две трети от среднего заработка.