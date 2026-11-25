Фото: Омск РТС

Кафедра «Теплоэнергетика» Омского государственного технического университета получила учебный стенд «Узел учета коммунальных ресурсов». Оборудование передало АО «Омск РТС» в рамках совместной инициативы с компаниями «Термотроник» и «Энергосбережение».

Стенд позволит студентам на практике изучать работу приборов учета тепловой энергии и осваивать измерение параметров и расхода теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения. Оборудование также поддерживает дистанционную передачу данных.

Учебный комплекс будут использовать на лабораторных и практических занятиях. С его помощью будущие специалисты смогут отрабатывать навыки монтажа и настройки приборов, а также знакомиться с принципами организации учета коммунальных ресурсов.

Передача стенда стала продолжением сотрудничества «Омск РТС» с ОмГТУ в подготовке инженерных кадров. Практическая работа с оборудованием поможет студентам познакомиться с техническими решениями, которые применяются в сфере теплоснабжения.