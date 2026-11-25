Фото: Пресс-служба ОмГТУ

Омский государственный технический университет вошел в Ассоциацию технических университетов России и Китая. Сертификат о вступлении ректору вуза Павлу Корчагину вручили на форуме технических университетов двух стран в Казани, сообщили в пресс-службе ОмГТУ.

Форум стал одним из центральных событий перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026–2027 годах. В первый день участники обсудили направления инженерного образования и технологического развития: аддитивные технологии, новую энергетику, искусственный интеллект, инновации в нефтедобыче и нефтехимии.

– Вступление Омского политеха в Ассоциацию технических университетов России и Китая – это стратегический шаг в международном научно-образовательном сотрудничестве и подтверждение высокого уровня нашей инженерной школы, образовательных программ и научных исследований. Опираясь на мировой опыт и включаясь в федеральную повестку, мы получаем прямой доступ к партнерской сети, новым методикам в образовании и совместным научным проектам, – рассказал Корчагин.

Членство в ассоциации дает омским преподавателям и студентам обмен по долгосрочным и краткосрочным программам, доступ к летним и зимним школам в университетах-партнерах. Кроме того, по линии ассоциации вузы участвуют в соревнованиях по проектированию малых спутников, научных форумах и лагерях, а также в языковой практике и стажировках на китайских предприятиях.

Мероприятия ассоциации включены в официальные межгосударственные планы.