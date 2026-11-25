Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области

Министр образования Омской области Ольга Степанова и врио начальника исправительной колонии № 7 Владимир Красильский обсудили, чем колония может обеспечить школы региона. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области, речь шла об изготовлении товаров, работ и услуг на производственных участках учреждения для образовательных организаций.

Красильский рассказал о возможностях центра трудовой адаптации осужденных. Колония выпускает корпусную мебель, ученические парты, ростовые столы и стулья. По его словам, продукция выигрывает по цене и соответствует требованиям ГОСТ и санитарным нормам.

– Привлечение осужденных к производственной деятельности формирует у них профессиональные навыки, – отметил Красильский.

Степанова подчеркнула важность подобных инициатив для системы образования региона и заявила о заинтересованности в сотрудничестве. Обеспечение учебных заведений качественной и доступной мебелью министр назвала одной из приоритетных задач ведомства.

По итогам встречи стороны достигли предварительной договоренности о разработке детального плана дальнейших совместных действий.