Капитальный ремонт Александровской средней школы в Шербакульском районе затянулся, поэтому ситуацией заинтересовалась прокуратура Омской области. Заместитель прокурора региона Евгений Бельтюков лично выехал на объект, чтобы оценить ход работ и выяснить причины задержки.
— На месте проведено рабочее совещание, заслушан доклад представителей заказчика и генерального подрядчика, обсуждены проблемные вопросы, препятствующие завершению капитального ремонта, пути их решения, даны соответствующие поручения, определены исполнители, – говорится в сообщении прокуратуры.
Отметим, что отставание от графика уже становилось поводом для прокурорского реагирования. Заказчику и подрядчику объявляли предостережения, а в адрес заказчика вносили представления с требованием устранить нарушения законодательства.
По данным прокуратуры, сейчас на объекте завершают работы второго и третьего этапов. Ход ремонта и соблюдение сроков остаются на контроле надзорного ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура заставила коммунальщиков вернуть горячую воду омичам.