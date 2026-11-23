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Стало известно о состоянии 13-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП на трассе Тюмень – Омск в Саргатском районе. Как сообщил «12 канал» со ссылкой на региональный Минздрав, подросток находится в тяжелом состоянии.

При этом в ведомстве не стали раскрывать подробности о характере полученных ребенком травм и предстоящей операции.

Напомним, авария произошла в минувшую субботу возле 542-го километра трассы Тюмень – Омск. По предварительным данным, большегруз столкнулся с автомобилем «KIA Rio», в котором ехала семья с двумя детьми.

В результате столкновения погибли 45-летний водитель легковушки, его 38-летняя жена и пятилетний сын. Единственным выжившим в семье стал 13-летний мальчик. С полученными травмами его доставили в больницу.