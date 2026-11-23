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В Омске возбудили уголовное дело из-за состояния детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе омского Следкома. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») после сообщения в СМИ.

По предварительной информации, из-за ненадлежащего состояния здания детского сада на улице Яковлева в стене пристройки частично обрушилась кирпичная кладка. В результате учреждение представляет опасность для детей. Кроме того, на опубликованном региональным СК фото видно, что обрушилась нижняя часть кладки, а вокруг пристройки натянута сигнальная лента.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Им также предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления по ремонту и обслуживанию здания.

Напомним, что детский сад № 375 на улице Яковлева закрыли еще в сентябре из-за обрушения стены бассейна, которое произошло в начале июля.