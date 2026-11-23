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С начала 2026 года служба безопасности «Почты России» совместно с омским УМВД остановила шесть попыток переслать наркотические и сильнодействующие вещества в особо крупном размере. Из оборота изъяли 3 970 граммов запрещенных веществ. По всем фактам завели уголовные дела.

В компании отмечают, что подозрительные посылки выявляют до того, как они продолжат путь по почтовым маршрутам. Сотрудники безопасности работают в рамках своих полномочий и передают материалы полицейским, которые принимают процессуальные решения по каждому эпизоду.

Такая координация позволяет перекрывать каналы незаконной пересылки и сохранять сеть для обычных отправлений. По данным пресс-службы, за этим стоят повседневные процедуры, бдительность персонала и быстрый обмен информацией с правоохранителями.

Отправителям напоминают, что список запрещенных к пересылке предметов размещен на официальном сайте «Почты России».