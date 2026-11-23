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В Омске суд поставил точку в деле о «Тойоте Камри», которая провалилась под асфальт. Утром 9 декабря 2025 года иномарка угодила в яму в проезде между дворами у дома № 4 на улице Мишина. У машины повредило порог, колеса, крыло и бамперы, а после осмотра выявились и скрытые дефекты. Провал зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции.

Как выяснилось, грунт размыло над тепловой сетью у соседнего дома № 2. Трубопровод при строительстве микрорайона Московка-2 прокладывал фонд «Жилище», но право собственности на участок сети так и не оформили, а сам фонд ликвидировали в 2024 году. Отвечать за бесхозное имущество, по решению суда, пришлось Минимуществу Омской области: именно на ведомстве лежит обязанность по оформлению и содержанию сети, но нужных мер там не приняли.

Центральный районный суд взыскал с министерства больше 295 тыс. рублей. Ведомство решение обжаловало, однако Омский областной суд оставил его без изменений.