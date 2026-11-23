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Сегодня, 23 ноября, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в Москве изучит ряд внеплановых вопросов, включенных в дополнительную повестку заседания. Среди них – обращения об отставке сразу трех руководителей арбитражных инстанций.

В частности, ВККС предстоит рассмотреть заявления председателя Арбитражного суда Омской области Евгения Поликарпова и главы Восьмого арбитражного апелляционного суда Евгения Кливера. Оба просят прекратить их судейские и руководящие полномочия с 30 ноября 2026 года.

Аналогичное обращение поступило от председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа в Тюмени Константина Забоева, который намерен покинуть пост с 1 декабря.

Все заявления поданы на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», что означает уход в отставку по собственному желанию.