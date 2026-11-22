Александр Труш

Появились подробности дальнейшей политической карьеры экс-министра внутренней политики Омской области Анастасии Терпуговой. Как и ожидалось, статусная чиновница доработала в правительстве до 13 ноября и уволилась. По данным инсайдера «Омск-информа», Терпугова собирается занять пост вице-губернатора Костромской области, отвечающего за внутреннюю политику.

– Терпугову ждут в правительстве Костромской области. Она станет заместителем губернатора по внутренней политике.

В приемной губернатора Костромской области Сергея Ситникова информацию о назначении нового зампреда не подтвердили, но и не опровергли.

– Пока ничего не знаем, когда Анастасия Терпугова вступит в должность. Позвоните в Управление внутренней политики, – перенаправила редакцию секретарь губернатора.

Сама бывшая омская чиновница оказалась недоступна для оперативных комментариев.

Отметим, что с мая 2025 года вице-губернатором по внутренней политике Костромской области работает Илья Морозов. На сайте правительства указано, что у губернатора Сергея Ситникова семь замов. Морозова в актуальном списке зампредов нет. Равно как отсутствует и фамилия Анастасии Терпуговой.