Omskinform.ru

В администрации Омска подготовили проект корректировок в постановление об аппарате мэра, который предусматривает сокращение численности сотрудников. В частности, у главы города станет меньше советников.

– Сократить в Аппарате Мэра города Омска должность советника Мэра города Омска Аппарата Мэра города Омска, – говорится в проекте документа.

При этом в тексте оговаривается, что права увольняемого специалиста должны быть соблюдены. По предложенному штатному расписанию в аппарате останутся один руководитель – заместитель мэра, пять советников градоначальника и один советник заместителя мэра, а также сотрудники структурных отделов.

Вероятно, эти перемены коснутся уже нового мэра, выборы которого предварительно намечены на конец года. На пост претендуют три кандидата: первый заместитель мэра и директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин от «Единой России», координатор омского отделения ЛДПР Сергей Ширяев, а также отставной военный, профессор Академии военных наук и бывший руководитель Омского кадетского корпуса Виктор Басаев.