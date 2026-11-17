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Избранный на пост мэра Омска в конце декабря 2021 года Сергей Шелест приступил к своим обязанностям в январе 2022 года. Начало работы пришлось на сложный период. Только что вышедшая из пандемии страна столкнулась с новым вызовом – началась специальная военная операция на Украине. Начиная с 2022 года Омск регулярно оказывает помощь городу Стаханову (ЛНР).

На протяжении всего периода выполнялись взятые обязательства, исполнялся бюджет города, велась плановая работа. Омск активно участвовал в национальных проектах. Так, с 2021-го по 2024 год их финансирование выросло с 3,6 до 8,6 млрд рублей (в 2,4 раза). В 2025 году Омск включился в 4 новых нацпроекта, в том числе «Семья», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», с общим объемом финансирования из бюджетов всех уровней более 6,7 млрд рублей.

Благоустройство

Омск заметно преобразился за эти годы. После масштабной реконструкции у омичей появилось несколько новых мест притяжения. В том числе бульвар Архитекторов с велодорожками и современными зонами отдыха, Горсад, отмеченный Минстроем РФ как лучшая практика. Проведено благоустройство пляжа «Центральный-2», аллеи в районе улиц Энергетиков-Химиков, сквера им. Борцов Революции. Масштабную реконструкцию претерпела площадь Бухгольца, в центре исторического пространства появился обновленный монумент – шар «Держава». К 310-летию Омска полностью обновилась Набережная Тухачевского.

Фото: omskinform.ru

Всего благоустроено около 100 общественных пространств и более полутора сотни дворов.

Помимо бюджетных средств привлекались ресурсы социально ответственного бизнеса и меценатов.

Напомним, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приведены в порядок мемориальные объекты, преобразился Парк Победы.

С 2022 по 2025 годы благоустроено 57 территорий на сумму более 240 млн рублей, в 2025 году – 14 объектов на почти 70 млн рублей.

Школы

Запущена новая школа в микрорайоне «Серебряный берег». Капитально отремонтирован ряд школ, в том числе в историческое здание вернулась гимназия №88, после реконструкции с нуля.

Фото: Владимир Казионов

Дорожное строительство

Работа велась планомерно. Проведен капитальный ремонт Ленинградского моста и транспортной развязки по улице 3-я Островская. К примеру, только в 2025 году отремонтировано более 370 тыс. кв. м дорог, в том числе внутриквартальные проезды в частном секторе. Заметно обновлен парк коммунальной техники.

Фото: Сергей Мельников

Инфраструктура

Была серьезно модернизирована коммунальная инфраструктура. В том числе проведен капитальный ремонт 11 объектов тепловых сетей.

17,6 млрд рублей направлено на подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Новые линии наружного освещения появились на 105 участках улично-дорожной сети (более 100 км), восстановлено 66 линий (почти 47 км).

Произошла серьезная замена уличных светильников на энергосберегающие: 939 в 2024 году, 6239 в 2025 году.

Общественный транспорт

Существенно обновлен подвижной состав. В городе появилось более двух сотен новых автобусов и троллейбусов. Кроме того, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и при поддержке федерального правительства закуплено несколько десятков автобусов частными перевозчиками.

Фото: Минтранс Омской области

В ближайших планах – вернуть автобусы особо большого класса, также благодаря нацпроекту.

Комплексное развитие территорий

С 2025 года в Омске началась системная подготовка проектов КРТ, направленных на преображение городских пространств с частной жилой застройкой. Отметим, что привлечение застройщиков ведется на конкурсной основе с соблюдением прав горожан.

Финансы

В 2025 году установлен рекорд по объему финансовых ресурсов, направленных на развитие города – более 46 млрд рублей. Собственные доходы увеличились в 1,6 раза по сравнению с 2022 годом.

В 2026 году в Омске продолжалась результативная работа команды Сергея Шелеста.