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Число претендентов на пост главы Омска увеличилось до трех. Как сообщает «Город55» со ссылкой на свои источники, в борьбу за кресло главы города включился 70-летний отставной военный, профессор Академии военных наук и бывший начальник Омского кадетского корпуса Виктор Басаев.

В настоящее время он возглавляет областной Союз ветеранов и входит в состав региональной Общественной палаты.

Напомним, что сегодняшний день, 17 ноября, – последний для выдвижения кандидатур. Ранее стало известно о первом претенденте: президиум политсовета «Единой России» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления предложили на эту должность первого вице-мэра Евгения Фомина.

Позже стало известно о кандидате на должность мэра Омска Сергея Ширяева от регионального отделения партии ЛДПР. Сейчас он занимает пост проректора по корпоративному развитию в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий.

Срок полномочий действующего градоначальника Сергея Шелеста истекает в январе 2027 года. Главу города выбирают по обновленной процедуре: губернатор Омской области должен представить депутатам горсовета как минимум двух кандидатов из числа претендентов, выдвинутых парламентскими партиями, Общественной палатой, ВАРМСУ или Советом муниципальных образований.