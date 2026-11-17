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В администрации города прокомментировали ситуацию вокруг предстоящего избрания главы Омска и планов действующего руководителя Сергея Шелеста. В день завершения приема документов пресс-секретарь мэра пояснила, что порядок проведения процедуры изменился, поэтому претенденты больше не подают заявки самостоятельно.

– Сергей Николаевич, насколько мне известно, не планирует продолжать работу в качестве мэра после согласования и утверждения данной кандидатуры, – сообщили в пресс-службе градоначальника.

Таким образом, действующий глава города не пойдет на второй срок. Сергей Шелест вступил в должность 12 января 2022 года. Срок его полномочий подходит к концу в январе 2027-го.

Ранее сообщалось, что в качестве вероятного преемника на посту руководителя администрации рассматривался первый заместитель мэра и директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин, занимающий этот пост с 2018 года.

– Сейчас же другая процедура. Сейчас не кандидат подает, а выдвигаются кандидатуры. На данный момент выдвинута кандидатура Евгения Викторовича Фомина, – рассказали в мэрии.

Напомним, грядущие выборы градоначальника впервые пройдут по обновленным правилам. Согласно утвержденной схеме, право выдвигать претендентов получили политические партии, Общественная палата и профильные ассоциации. После завершения этапа приема предложений губернатор Омской области проведет предварительный отбор и представит на рассмотрение депутатам Омского городского Совета не менее двух кандидатур, из которых парламентарии путем голосования выберут нового руководителя города.