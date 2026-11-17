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Заместитель мэра Евгений Фомин вошел в число кандидатов на пост главы города, представленных руководству региона. Претендент на кресло градоначальника прокомментировал свое выдвижение, выразив признательность за поддержку.

– Благодарю главу региона Виталия Павловича Хоценко, однопартийцев, членов Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления за оказанное доверие. В случае утверждения моей кандидатуры продолжу работать на благо жителей родного города с полной отдачей. Говорить о каких-либо кадровых перестановках и иных действиях считаю преждевременным, – приводит слова Фомина «СуперОмск».

За плечами 43-летнего кандидата находится внушительный управленческий стаж. Около шести лет Евгений Фомин посвятил работе в отделе ЖКХ и благоустройства Кировского административного округа Омска, пройдя путь до руководителя подразделения.

Позже он занимал посты заместителя и первого заместителя директора городского департамента хозяйства, а в конце 2017 года возглавил ведомство, с начала следующего года совмещая эту должность со статусом первого вице-мэра.

Процедура избрания омского градоначальника претерпела изменения осенью 2025 года. Теперь первичный отбор кандидатов проводит губернатор области, после чего согласованные кандидатуры поступают на рассмотрение в городской совет.

Срок полномочий действующего мэра Сергея Шелеста истекает в начале 2027 года, причем он сам положительно отреагировал на выдвижение Евгения Фомина в качестве своего преемника.