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В Омске подходит к концу прием предложений по кандидатурам на пост главы города. Сегодня, 17 ноября, является последним днем, когда партии и общественные организации могут заявить своих претендентов.

На данный момент на должность выдвинут всего один кандидат – первый заместитель действующего мэра Евгений Фомин.

– Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления внесли на рассмотрение губернатору Омской области Виталию Хоценко кандидатуру Евгения Викторовича Фомина на пост мэра Омска, – сообщили в правительстве Омской области.

Этот выбор кажется несколько сенсационным, поскольку еще до избрания нынешнего главы города Шелеста в 2021 году Фомина уже сватали в мэры. И дальше вбросов дело не пошло.

Напомним, что согласно новому порядку избрания, который начал действовать в 2025 году, мэра Омска выбирают депутаты горсовета из числа кандидатур, одобренных губернатором. Право предлагать претендента главе региона получили парламентские партии, Общественная палата, Ассоциация «Совет муниципальных образований» и ВАРМСУ. Каждая из структур может направить не более двух кандидатур.

Действующим руководителем города пока остается Сергей Шелест.